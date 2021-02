L'actrice et chanteuse Lady Gaga — AdMedia/Starface

A ce stade, le LAPD ignore si les suspects savaient qui était la propriétaire des deux French bulldogs qu’ils ont kidnappés. Deux chiens appartenant à Lady Gaga ont été volés, mercredi soir, en plein cœur d’Hollywood, et le dog-sitter qui les promenait a été gravement blessé par balle alors qu’il tentait de résister. Jeudi soir, la police de Los Angeles a indiqué qu’il se trouvait dans un état « stable ». Dans la matinée, la chanteuse, qui se trouve actuellement en Italie, avait offert une récompense de 500.000 dollars pour le retour de Koji et Gustav (au milieu et à droite sur la photo ci-dessous).

Très prisés, cette race de chien se paie au prix fort à Los Angeles : chez un éleveur, il faut compter entre 3.000 et 9.000 dollars pour un chiot. Il est donc possible que les « dognappeurs » aient visé les chiens, et pas la star.

Lady Gaga promet 500.000 dollars

Le journal USA Today et le site people TMZ ont publié une vidéo filmée par la caméra de surveillance d’un voisin. Le dog-walker promène les trois chiens de la star, tenus en laisse, quand deux hommes descendent d’une Nissan blanche, dans un quartier résidentiel d’Hollywood. Aussitôt, ils essaient d’attraper deux chiens, un chacun. La victime tente de résister et hurle. C’est alors qu’un des suspects sort un pistolet semi-automatique et fait feu, puis les deux hommes s’enfuient au volant de la Nissan. Le troisième chien de la chanteuse, Miss Asia est ensuite récupéré par les forces de l’ordre arrivées sur place.

Selon TMZ, Lady Gaga a offert une récompense d’un demi-million de dollars « sans poser de question » pour que ses Frenchies lui soient rendus sains et saufs.