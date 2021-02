L. Be.

L. Be.

Loana (Petrucciani), le 14 janvier 2016 à Bruxelles — STEPHANIE LECOCQ/ISOPIX/SIPA

Loana est hospitalisée dans un état « très grave ». Invité de TPMP lundi soir, Guillaume Genton, qui réalise un documentaire sur la star de téléréalité, est revenu sur son hospitalisation dont plusieurs médias de la presse people ont parlé dès lundi après-midi.

« Hier soir, elle a été raccompagnée à son hôtel par son chauffeur, elle est entourée sur ce tournage, on ne la laisse pas seule, a-t-il expliqué. (…) Et ce matin, Guillaume Garnier qui est notre rédacteur en chef, a retrouvé Loana dans un état lamentable dans sa chambre avec la chambre sens dessus dessous, les poubelles qui ont été fouillées ».

« On ne guérit d’une maladie en trois mois »

Et de reprendre dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 : « Elle a été emmenée aux urgences à 9 h du matin, elle est à l’hôpital d’Hyères. Elle était dans un état très grave, mais elle peut encore parler ». De son côté, Sylvie Ortega​, une amie proche de Loana selon Voici, a réagi dans une story sur Instagram : « Même avec beaucoup de volonté, on ne guérit d’une maladie en trois mois à 100 %. On vous donnera des nouvelles de Loana en temps voulu ».