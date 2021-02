Le chien du rappeur Leto, maltraité, a été placé dans un refuge

Le rappeur Leto est visé par une plainte pour abandon volontaire et acte de cruauté envers son chien

Le rappeur Leto est visé par une plainte, déposée au commissariat du 15e arrondissement de Paris par l’association Action protection animale, pour abandon volontaire et acte de cruauté envers un animal, rapporte Le Parisien ce dimanche. Leto avait confié la garde de son chien, Captain, un American Staff de 11 mois, à son frère, qui l’avait « enfermé nuit et jour » sur un « balcon insalubre » d’un mètre carré où « urines et excréments jonchent le sol », selon Anne-Claire Chauvancy, présidente d’Action protection animale.

L’association a été alertée par les riverains, las d’entendre le chien « hurler à la mort ». « Tous les voisins l’entendaient pleurer quotidiennement, cela durait depuis le mois de septembre dernier », reprend Anne-Claire Chauvancy.

« Ça a été un faire-valoir »

Captain a fait quelques apparitions dans les clips du rappeur. « Ça a été un faire-valoir, déplore-t-elle. Quand il n’en a plus eu besoin, il ne s’en est plus occupé ». Aucune autre trace de maltraitance n’a été décelée.

Leto a été convoqué pour s’expliquer, il encourt deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. Captain a été pris en charge par un refuge.

A.D.