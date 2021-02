Justin Timberlake s'excuse auprès de Britney Spears, presque vingt ans après (Archives) — Walter Weissman/STAR MAX/IPx/AP/

Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Le chanteur américain Justin Timberlake a présenté vendredi ses excuses à Britney Spears, presque vingt ans après leur rupture amoureuse, un documentaire l’ayant accusé d’avoir manipulé cet épisode pour s’attirer la sympathie du public.

Dans le documentaire Framing Britney Spears (Britney Spears enfermée), produit par le New York Times et diffusé sur la chaîne câblée FX et la plateforme Hulu, plusieurs témoins affirment que Justin Timberlake s’est servi de sa rupture avec la chanteuse en 2002 pour lancer sa carrière solo.

Des excuses à Janet Jackson aussi

Il a laissé plusieurs médias accuser Britney Spears de l’avoir trompé puis d’avoir rompu brutalement avec lui, sans faire de déclarations publiques sur le sujet. Les témoins rappellent qu’il a présenté le titre Cry Me a River comme directement inspiré de sa rupture, après quatre ans de relation amoureuse (1998-2002). Les paroles de la chanson évoquent clairement un homme trompé par son ancienne compagne et, pour appuyer le propos, la vidéo met en scène une femme qui ressemble à Britney Spears et dont on ne voit pas bien le visage.

Dans un message posté vendredi sur Instagram, le tout récent quadragénaire présente ses excuses à Britney Spears, ainsi qu’à Janet Jackson. Alors qu’il interprétait un duo avec la soeur de Michael Jackson à la mi-temps du Super Bowl, le 1er février 2004, l’ancien du Boys Band NSYNC avait arraché, en direct, un bonnet de soutien-gorge de la chanteuse, révélant un sein et choquant tout un pays.

« Je tiens à ces deux femmes »

La séquence avait déclenché un séisme et durablement affecté la carrière de Janet Jackson, bien davantage que celle de Justin Timberlake. « Je tiens à ces deux femmes, je les respecte, et je sais que je n’ai pas fait ce qu’il aurait fallu », a écrit le chanteur originaire de Memphis.

« Je suis désolé pour ces moments de ma vie où mes actes ont contribué au problème, où j’ai monopolisé la parole, où je ne me suis pas exprimé au nom de ce qui était juste », a poursuivi Justin Timberlake, aujourd’hui marié avec la comédienne Jessica Biel.

« Je sais que je n’ai pas été à la hauteur dans ces moments-là, comme dans beaucoup d’autres, a-t-il écrit, et que j’ai bénéficié d’un système qui favorise la misogynie et le racisme. »