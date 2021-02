Lil Nas X au défilé Tom Ford, le 7 février 2020, à Los Angeles. — Matt Baron/REX/SIPA

Mieux vaut toujours bien réfléchir avant de tweeter. Mais un internaute français n’a pas suivi cette règle élémentaire des réseaux sociaux. Dimanche, il a posté sur son compte Twitter une photo de Tupac Shakur, vêtu de noir et adressant deux doigts d’honneur à l’objectif, et une autre de Lil Nas X, posant en vêtements cloutés fuchsia, accompagnées du commentaire : « Voilà pourquoi j’ai arrêté d’écouter du rap US [américain] ».

La mise en opposition du rappeur décédé en 1996 et de l’artiste de 21 ans connu notamment pour son tube Old Town Road, est arrivée sous les yeux de ce dernier qui s’est fendu d’une réponse cinglante.

nigga completely stopped listening to a genre of music because i wore pink lmaoo https://t.co/b3idJxiAxy — nope (@LilNasX) February 7, 2021

« Explosé de rire »

« Le mec a complètement arrêté d’écouter un genre musical parce que j’ai porté du rose, je suis explosé de rire », s’est moqué Lil Nas X qui a vu sa réponse être favorisée plus de 279.000 fois et retweetée 24.000 fois depuis qu’il l’a publiée.

Il y a un mois, le remix de Old Town Road interprété par Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, sorti en avril 2019, a été certifié pour la quatorzième fois single de platine aux Etats-Unis. Un record dans l’industrie musicale américaine. Et sans doute la meilleure réponse aux commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux.