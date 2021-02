Benjamin Siksou lors de la remise des Grands Prix de la SACEM, le 27 novembre 2017, salle Pleyel à Paris. — SADAKA EDMOND/SIPA

Spotify a mis en ligne sur sa plateforme la saison 2 de son podcast original Coming Out ce jeudi.

Parmi les personnalités LGBT livrant leurs témoignages dans ces nouveaux épisodes figure le chanteur et comédien Benjamin Siksou.

L’artiste révélé par le télécrochet Nouvelle Star évoque pour la première fois publiquement son homosexualité.

« J’ai du mal avec le terme assumer. Je préfère l’affirmation, elle englobe plus de choses. » Benjamin Siksou évoque ouvertement son homosexualité pour la première fois dans un épisode du podcast Coming Out mis en ligne sur Spotify ce jeudi. Le chanteur et comédien de 33 ans dit n’avoir « jamais ressenti la nécessité de parler de ça publiquement » mais qu’il a finalement accepté de se confier au micro d’Elise Goldfarb et Julia Layani car il avait « quand même des choses à dire ».

L’artiste, qui fut finaliste de Nouvelle Star en 2008 face à Amandine Bourgeois, raconte son cheminement personnel. Il explique avoir « très tôt, vers l’âge de 6 ou 7 ans » pris conscience de son attirance pour les garçons et avoir vécu « deux grandes histoires d’amour ». La première, « qui a duré assez longtemps », avec une femme, à l’époque du télécrochet de M6. La seconde, avec son compagnon actuel, rencontré à l’âge de 25 ans.

« Je me souviens avoir fait un coming out par jour. Je l’ai annoncé à mes parents au bout d’un mois de relation. (…) C’était assez solennel », se remémore le Parisien qui a été surpris du « choc » et des « maladresses » de ces ex-soixante-huitards.

« Je ne revendique rien »

Benjamin Siksou évoque aussi ce qu’il a dû affronter dans le cadre professionnel, évoquant, notamment, ce manager qui lui avait conseillé d’appliquer la maxime « Vivons heureux, vivons cachés ».

Il y a deux ans, il a écrit Chanson pour Julien – qu’il n’a pour l’heure interprétée que sur les réseaux sociaux. « Pour moi, c’est une chanson d’amour et je ne revendique rien », avance-t-il. Pourtant, certains, dans son entourage de travail, lui ont fait des retours peu amènes disant « ça me gêne, j’ai l’impression d’entrer dans ton intimité, ça manque d’humour ». Il lui fut même suggéré de chanter ce texte en duo avec une femme pour que les gens puissent « s’y reconnaître ».

Benjamin Siksou, révélé par Nouvelle Star a notamment joué dans le spectacle musical Les Souliers rouges et sorti en 2017 l'album Au chant du coq. Côté cinéma, il a entre autres joué dans La vie d'Adèle et face à Leïla Bekhti dans Toi, moi, les autres dont il a signé la bande originale.



Il fait partie de la douzaine de personnalités (Pomme, Xavier Dolan, Woodkid, Fatima Daas, Caroline Fourest, The Nicky Doll…) ayant accepté de témoigner pour la saison 2 du podcast original de Spotify articulé autour du coming-out. Les épisodes inédits ont été mis en ligne sur la plateforme ce jeudi matin.