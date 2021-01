La chanteuse Katy Perry à l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris — Polaris / Starface

29 janvier 2021

George Clooney écrit des lettres d’amour à sa femme même confiné avec elle

George Clooney est un amoureux transi, et, même s’il est confiné avec sa femme, Amal, il continue à entretenir la flamme avec des lettres d’amour.

« Même pendant le confinement, je lui écris, et je laisse la lettre sur son bureau, ou alors elle m’écrira et laissera la lettre sous l’oreiller. Je crois vraiment aux lettres. J’ai des lettres de Paul Newman, Walter Cronkite, Gregory Peck. Je les ai encadrées. Elles sont dans la maison. Si c’étaient des textos, ça semblerait différent. C’est peut-être quelque chose de générationnel. Peut-être que dans vingt ans, ce ne sera plus pareil », explique-t-il à AARP.

Quel romantisme !

Paul McCartney a fait un photobomb sur la vidéo d’une utilisatrice de TikTok, qui avait filmé son passage à New York… sans se rendre compte que l’icône britannique apparaissait sur sa vidéo, constituée de photos prises durant son périple. « Je prenais des photos de New York puis je me suis rendu compte en rentrant que LE Paul McCartney m’avait photobombé », explique-t-elle sur sa vidéo.

« Je sortais du MET après l’expo Play It Loud, et j’avais regardé la partie sur les Beatles parce que j’adore la musique. J’ai voulu prendre une photo mignonne donc je me suis retournée, mais je faisais face à ma mère, je n’ai pas vu Paul avant de me retourner », ajoute-t-elle, comme le relaye le NME.

Problème… Mae Archie a posté la vidéo contenant la photo… au son d’une chanson de Queen !