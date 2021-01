Joël Dupuch lance son propre one man show — JEAN-PIERRE MULLER / AFP

Après les caméras, la scène. Repéré dans « Les petits mouchoirs » et « Nous finirons ensemble » de Guillaume Canet, l’ostréiculteur le plus célèbre de France Joël Dupuch a décidé de lancer son propre one man show intitulé « Conversation(s), mes mille et une vies ».

Il l’annonce dans une petite vidéo tournée sur une plage du Bassin d’Arcachon. Tout semble déjà prêt puisque celui qui élève toujours ses huîtres aux Jacquets a déjà prévu de se produire au mois de mars si c’est possible. Joël Dupuch donne rendez-vous les 23 et 26 mars au Femina à Bordeaux et au Trianon à Paris.