Jeudi, le Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans. La centriste Annick Billon, autrice de cette proposition de loi expliquait qu’il s’agit de poser dans le droit « un nouvel interdit : celui de tout rapport sexuel avec un mineur de 13 ans », sans que soit interrogée la question du consentement. L’infraction serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit, dès lors que l’auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime.

Dans la foulée, plusieurs personnalités se sont émues de ce vote et ont pris position pour que l’âge minimum du consentement soit fixé à 15 ans. Une revendication portée dans des messages sur les réseaux sociaux accompagnés du mot-dièse #avant15anspasdeconsetement ou #avant15anscestNON.

1992. J'ai 13 ans.

J'ai une tête à consentir à une relation sexuelle? Qui plus est, avec un majeur? Non à l'amendement @AnnickBillon . Seuil de consentement à 15 ans et 18 ans en cas d'inceste ou situation de handicap.#avant15anspasdeconsentement @EmmanuelMacron @AdrienTaquet pic.twitter.com/pmgMpmPmJ5