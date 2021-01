Katy Perry a conclu l'investiture de Joe Biden par un « Firework » littéral et spectaculaire — Capture ecran YouTube

Lady Gaga pour l’hymne américain, mais aussi Bruce Springsteen, Jon Bon Jovi, John Legend, Justin Timberlake, Demi Levato… Si les habituelles festivités autour de l’inauguration du nouveau président Joe Biden n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire et d’une question de sécurité, le show était quand même au rendez-vous ce mercredi soir avec une émission spéciale animée par Tom Hanks. Les artistes ont tout donné, en duplex de chez eux ou en direct de Washington, au pied de la statue d’Abraham Lincoln. Mais il y en a une qui a donné plus que les autres.

Thank you @KatyPerry for lighting up the night with your sparkling performance of "Firework." 🎇#Inauguration2021 pic.twitter.com/QAarZwLApB — Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 21, 2021

Clou du spectacle, Katy Perry chanté son tube Firework sous le regard des couples Biden et Harris, et surtout sur fond d’un spectacle de feux d’artifice impressionnant. Spectateurs et internautes du monde entier en sont restés bouche bée, mais ont pris leur clavier pour qualifier Katy Perry d’icône et son show d’incroyable. « C’est pas une chanson que Katy Perry est venue interpréter, c’est un exorcisme », a résumé l'un d'eux​.