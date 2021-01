BRAVO Le rappeur ne compte apparemment pas décélérer et enchaîne toujours les tubes

Le rappeur Drake — Tom Donoghue/Polaris/Starface

50 milliards. Ce chiffre impressionnant, c’est celui du record de streams sur Spotify, qu’un certain Drake a dépassé. Le rappeur canadien est un des artistes les plus populaires de la plateforme et le fait qu’il soit particulièrement prolifique lui a permis de dépasser ses concurrents, comme Taylor Swift, Ed Sheeran ou encore Ariana Grande.

Selon le site Chart Data, près de 36 milliards de ces écoutes concernent des morceaux de la star, tandis que les 14 milliards restants sont des collaborations avec d’autres artistes. Son single God’s Plan, sorti en 2018, a, à lui seul, généré 1,67 milliard de streams.

Toujours plus fort

Drake semble très fier, puisqu’il a posté un message sur ses réseaux sociaux pour se féliciter de ce record. Même son collègue Future l’a félicité via Twitter, avec un message dans lequel il semblait très impressionné. « 50 milliards de streams woooow, félicitations à ce gars ! », a-t-il écrit.

La bonne nouvelle, c’est que Drake devrait encore conforter son avance dans les livres de records ces prochains mois ou années, puisqu’il va sortir son nouvel album, Certified Lover Boy, avant la fin du mois.

En novembre dernier, lors d’un live sur Instagram, le Canadien avait avoué qu’il était convaincu que son nouvel opus allait être très critiqué, comme son album Views, sorti en 2016. Mais manifestement, critiqués ou pas, ses morceaux continuent à être écoutés en boucle sur Spotify, Drake n’a donc aucun souci à se faire.