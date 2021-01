L'acteur Jean-Pierre Bacri est mort à l'âge de 69 ans

Jean-Pierre Bacri lors de la cérémonie des César 2018 — NIVIERE/VILLARD/SIPA

Connu pour ses vrais faux coups de gueule et pour son duo artistique avec Agnès Jaoui, le comédien Jean-Pierre Bacri, également scénariste et dramaturge, est mort des suites d’un cancer, a indiqué son agente Anne Alvares-Correa. Il avait 69 ans. Le grand public se rappelle de lui dans des comédies comme Cuisines et dépendances, Le Goût des autres, On connaît la chanson, Didier ou encore Le sens de la fête.

Second rôle chez les plus grands

Né le 24 mai 1951 en Algérie, Jean-Pierre Bacri débute dans le métier en suivant le Cours Simon et en écrivant ses pièces de théâtre, et gagne sa vie comme placeur à l’Olympia. Les années 1980 le voient faire ses preuves au cinéma, dans des seconds rôles, chez Alexandre Arcady, Claure Lelouch, Luc Besson, Yves Robert, Yves Boisset… Il tient même le premier rôle du thriller méconnu mais culte Mort un dimanche de pluie de Joël Santoni en 1986.

Un duo gagnant avec Angès Jaoui

Mais la consécration vient de Cuisines et dépendances et Un air de famille, les deux pièces qu’il a écrites avec Agnès Jaoui puis transposées au cinéma, respectivement pour Philippe Muyl et Cédric Klapisch. Un air de famille leur vaut d’ailleurs le César du meilleur scénario en 1997. Dès lors, Jean-Pierre Bacri devient le parfait et adorable râleur dans des films incontournables comme Didier d’Alain Chabat ou On connaît la chanson d’Alain Resnais, pour lequel il décroche le César du meilleur scénario et celui du meilleur acteur dans un second rôle.

Avec Agnès Jaoui, avec qui il sera en couple jusqu’en 2012, il a également coécrit Le Goût des autres (encore un César), Comme une image, Parlez-moi de la pluie, Au bout du conte et Place publique en 2018. Ces dernières années, les spectateurs et spectatrices ont pu le voir dans La Vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc, Le Sens de la fête d’Olivier Nakache et Eric Toledano ou encore Santa & Cie d’Alain Chabat. Le voir râler avait quelque chose d'exaltant, comme le prouvent les nombreuses compiles et best of sur Internet.