Line Renaud dément avoir un compte TikTok à son nom

Une vraie vidéo, mais un faux compte. L’actrice, chanteuse et meneuse de revue Line Renaud a démenti sur Twitter être aux manettes d’un compte TikTok portant son nom. « J’ai découvert ce matin qu’une vidéo datant d’il y a un an avait été publiée en mon nom sur TikTok. Je n’ai pas TikTok et je n’ai donc rien à voir avec ce compte », a-t-elle indiqué.

J'ai decouvert ce matin qu'une vidéo datant d'il y a un an avait été publiée en mon nom sur @tiktok_France. Je n'ai pas #TikTok et je n'ai donc rien à voir avec ce compte. Line@Mediavenir @BFMTV @JFGuyot — Line Renaud (@linerenaud) January 17, 2021

Ce compte, qui se présente sur le réseau chinois comme le compte officiel de la star de 92 ans, a publié samedi une vidéo où elle incite les Français à rester chez eux. Dans cette vidéo, qui date du premier confinement, Line Renaud déclare : « Nous devons rester confinés. Restez chez vous, c’est indispensable. C’est un effort collectif pour protéger nos concitoyens et aussi pour soutenir le personnel soignant que j’admire tant. Je pense à eux très souvent ces jours-ci. Ce sont nos héros. Vous aussi, soyez un héros. »