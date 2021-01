I'LL BE BACK L'acteur s'est exprimé dans une longue vidéo pour critiquer Donald Trump et soutenir Joe Biden

Conan le Barbare ? Non, Arnold Schwarzenegger le démocrate (enfin le temps d'une vidéo contre les violences à Washington) — REX FEATURES/SIPA

« Mon message à mes compatriotes américains et amis du monde entier après l’attaque de cette semaine contre le Capitole. » Et là, il sort l’épée de Conan le Barbare ! Bon, pas dès le début de sa vidéo, mais c’est ce que le public retiendra et c’était l’idée. Arnold Schwarzenegger, l’acteur star et ancien gouverneur de Californie, a pris sept longues minutes pour revenir sur les violences de mercredi à Washington.

« Je suis né en Autriche en 1947, raconte-t-il. Je sais ce qu’a été la "Nuit de cristal", menée contre les Juifs en 1938, par l’équivalent nazi des Proud Boys. Nous venons de vivre notre Nuit de cristal, aux Etats-Unis, et cette meute a tenté de briser des valeurs que nous tenions pour acquises. »

My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021

« Plus vous forgez une épée, plus vous la renforcer »

Il condamne également le futur ex-président : « Donald Trump a tenté de détourner les résultats d’une élection juste. Il a tenté un putsch en guidant les pas de certains à travers des mensonges. Tout comme mon père et nos voisins ont été guidés par des mensonges. Et je sais où ces mensonges mènent. »

Et l’épée de Conan ? Elle lui sert de métaphore de la démocratie américaine : « Plus vous forgez une épée, plus vous la renforcez. Notre nation a été forgée par les crises. Plus vous la frappez fort, plus elle se renforcera. »

Arnold Schwarzenegger conclut son intervention en appartant son soutien à Joe Biden : « Quelle que soit votre bord politique, je vous demande de vous joindre à moi pour dire au président élu Joe Biden de réussir en tant que président. S’il réussit, notre nation réussit. »