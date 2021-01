Pascal Obispo. — Dominique Gau

Le chanteur Pascal Obispo était l’invité de Nikos Aliagas samedi dans 50' Inside sur TF1, et alors qu’il évoquait le décès de son ami Christophe des suites du coronavirus, il a révélé que lui-même l’avait contracté. « J’ai attrapé le Covid moi aussi et j’ai la chance d’être encore là, a-t-il confié, comme le rapporte le site de Télé Loisirs. Je ne l’ai jamais dit. J’avais envie de le dire différemment ». S’il n’entre pas dans les détails, de savoir où et quand il a contracté le Covid-19, le chanteur insiste sur son combat contre la maladie et sa peur de mourir.

« J’ai vécu trois semaines très difficiles, raconte-t-il. J’ai eu peur de mourir. J’ai eu peur d’y passer parce que j’ai eu une espèce de malaise. Une forme de malaise vagal. Je me suis réveillé deux-trois secondes après et j’étais en sueur. C’est différent pour chaque personne mais ça peut être violent. »

Pascal Obispo fait aussi l’actualité musicalement, car il a voulu s’affranchir des maisons de disques et a lancé très récemment sa propre appli de musique.