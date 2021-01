Les ex-époux Nicole Young et Dr. Dre — Sarah Stewart/Starface

7 janvier 2021

Mayim Bialik met son diplôme en neurosciences au profit de son podcast sur la santé mentale

Mayim Bialik ne manque pas de travail depuis la fin de The Big Bang Theory, mais l’actrice, qui est actuellement à l’affiche de la série Call Me Kat, a encore le temps de développer de nouveaux projets. La star a annoncé la création de Breakdown, un podcast dédié à la santé mentale. Et elle ne se lance pas par hasard, puisque l’interprète d’Amy Farrah Fowler a en réalité un doctorat en neurosciences.

« Dans ce podcast, je vais mettre fin aux mythes ou aux croyances populaires autour de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Je vais rendre les choses plus simples pour vous », explique-t-elle dans une vidéo de présentation du podcast, sur YouTube. Le premier épisode de Breakdown doit arriver « début 2021 », a annoncé la star, encourageant ses fans à s’abonner à sa chaîne pour être sûrs de ne rien rater !

Johnny Flynn a reçu des lettres d’insultes parce qu’il jouait David Bowie

Lorsque la bande-annonce de Stardust, le film dans lequel il incarne David Bowie, a été diffusée en octobre dernier, Johnny Flynn a rapidement compris que le rôle serait plus difficile à assumer que ce qu’il imaginait. Il a en effet été la cible de déclarations haineuses.

« Quand la bande-annonce est sortie en octobre, pendant deux semaines, j’ai reçu des messages très lourds. Je ne suis pas à fond sur les réseaux sociaux, mais j’ai reçu des messages de haine et des trucs de gens qui me disaient "Tu le joues comme s’il manquait de confiance en lui" ou des gens à l’inverse qui avaient des réactions homophobes "Tu le rends efféminé. Pourquoi il porte une robe ?" », a-t-il confié au NME. Sorti le 25 novembre dernier, Stardust a reçu des critiques très sévères, à cause de l’absence totale de morceaux de David Bowie, la famille de la star refusant de reconnaître le film comme un biopic officiel.