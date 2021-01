Les ex-époux Amber Heard et Johnny Depp en 2016 — The Photo Access/Cover Images

« Laissez la justice faire son travail ». C’est en substance le message qu’a adressé le juge du comté de Fairfax, en Virginie, à Johnny Depp. L’acteur réclamait en effet que la demande reconventionnelle d' Amber Heard, de 100 millions de dollars, formulée en réponse à son procès en diffamation (pour lequel il lui réclame 50 millions), soit rejetée. La star d’Aquaman attaque en effet son ex-mari également en diffamation pour avoir affirmé qu’elle avait menti en évoquant les violences conjugales – la base de la plainte initiale.

Pour demander l’annulation de la plainte d’Amber Heard, Johnny Depp a évoqué la loi anti-SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), adoptée récemment dans l’Etat. Cette loi a pour objectif de mettre fin à certaines actions en justice qui empêchent de parler de sujets d’intérêt public. En résumé, Johnny Depp voulait que la justice considère ses propos, selon lesquels Amber Heard avait menti pour le faire passer pour un homme violent, comme un « point de vue », et ne pouvaient pas être considérés comme de la diffamation.

Pas si vite, a estimé le juge Bruce White, comme le relaie Deadline.

« Les commentaires de Depp et Waldman (son avocat) impliquent que Mlle Heard a menti et s’est parjurée lorsqu’elle a comparu devant un tribunal en 2016 pour obtenir une ordonnance de restriction temporaire contre M. Depp. De plus, ils impliquent qu’elle a menti sur le fait d’avoir été victime de violences domestiques. A la lumière du mouvement #MeToo et du climat social actuel, prétendre faussement qu’elle a été victime d’abus porterait certainement atteinte à la réputation de Mlle Heard dans l’opinion générale. Par conséquent, cette Cour estime que les déclarations contiennent les éléments nécessaires pour une action en diffamation », peut-on lire.

Soucis à la chaîne

Les problèmes s’accumulent pour Johnny Depp depuis que la justice britannique a rejeté sa plainte en diffamation contre le journal The Sun. Le juge britannique en charge de l’affaire a déjà rejeté son pourvoi en appel, mais selon la loi du pays, le plaignant peut s’adresser directement à la Cour pour qu’elle entende sa requête.

Pour le moment, la cour d’appel ne s’est pas prononcée, mais le mal semble être fait, pour la carrière de l’acteur et sa réputation en tout cas. Johnny Depp a perdu son rôle dans la franchise à succès Les animaux fantastiques, adaptés de l’univers de J.K. Rowling.

La situation est complexe, mais ce qui est sûr désormais, c’est que le premier procès en diffamation de Johnny Depp contre Amber Heard doit se tenir, après plusieurs délais liés à la situation sanitaire et à la situation professionnelle de l’acteur, le 3 mai. Celui qui concerne la demande reconventionnelle de l’actrice d’Aquaman n’a pas encore de date, mais toujours selon Deadline, il devrait se tenir dans le courant de l’année.