Le styliste Alexander Wang — First View

Alexander Wang fait face à des accusations d’ agression sexuelle sur les réseaux sociaux. Lorsque le mannequin Owen Mooney a raconté sur TikTok qu’un styliste lui a attrapé les parties intimes dans une boîte de nuit new-yorkaise en 2017 sans nommer son assaillant, plusieurs internautes ont suggéré qu’il s’agissait de l’ancien directeur artistique de Balenciaga. Face à l’afflux d’histoires similaires à la sienne, le mannequin a confirmé. « Il a fait ça a de nombreuses autres personnes. Dans ce cas, il doit être dénoncé », a justifié Owen Mooney sur le réseau social.

Depuis, les témoignages d’hommes et de transgenres se succèdent, compilés notamment sur les comptes Twitter et Instagram de Shit Model Management et Diet Prada. Certains accusent le styliste de leur avoir fait boire de l’eau mélangée à du MDMA à leur insu, d’autres de les avoir incités à se saouler avant de les emmener dans sa chambre pour les contraindre à avoir un rapport sexuel avec lui.

Aucune plainte

D’autres encore affirment qu’Alexander Wang a proposé du travail à des mannequins débutants contre un rapport sexuel.

Aucun de ces témoignages n’a pour l’instant donné lieu à une plainte au tribunal et sont pour la plupart anonymes. Néanmoins, le syndicat Model Alliance, qui défend les droits des mannequins, a apporté son soutien à ceux qui accusent le styliste.

« Merci à Shit Model Management et Diet Prada d’avoir rendu publiques ces allégations. Nous, à Model Alliance, sommes solidaires de ceux qui ont partagé des accusations d’abus sexuels de la part d’Alexander Wang. Soyons clairs : le manque de transparence dans l’industrie de la mode et de responsabilité laissent tous les mannequins vulnérables face aux abus, peu importe leur identité sexuelle ou leur genre », écrit notamment l’organisation dans un communiqué.

Alexander Wang, quant à lui, n’a pas répondu aux accusations dont il fait l’objet.