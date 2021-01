Les mariages de célébrités les plus attendus de 2021

La chanteuse Katy Perry et son fiancé, l'acteur Orlando Bloom — InStar/Cover Images

Avec la crise sanitaire, la plupart des stars qui espéraient se marier en 2020 dans des destinations paradisiaques avec une foule d’invités ont dû revoir leurs plans. C’est pourquoi 2021 devrait être une année assez chargée sur le plan nuptial, si la situation le permet, bien sûr. Liam Payne, en tout cas, compte bien épouser Maya Henry avec qui il s’est fiancé en août dernier comme le rappelle E! News. Un mariage très attendu puisqu’on y verra, peut-être, les One Direction réunis au grand complet.

Après deux ans de relation, James Lafferty et Alexandra Park ont décidé de passer le cap. « Elle a dit oui », a simplement annoncé l’acteur sur Instagram en septembre dernier. Durant l’été 2020, c’est Brooklyn Beckham qui a annoncé ses fiançailles avec Nicola Peltz. Les rumeurs voudraient même qu’ils aient déjà signé un contrat prénuptial à en croire le Daily Mail !

Encore des bonnes nouvelles

Si la vie amoureuse de Lily Collins devrait encore connaître quelques rebondissements dans la saison 2 de Emily in Paris, son cœur n’est plus à prendre dans la réalité. En effet, l’actrice s’est fiancée au réalisateur et scénariste Charlie McDowell en septembre dernier et le mariage n’est plus qu’une question de mois. On sera aussi très heureux de voir Gwen Stefani épouser Blake Shelton avec qui elle s’est finalement fiancée après cinq ans de relation.

Et on termine avec ce qui est certainement le mariage le plus attendu de l’année, à savoir celui de Katy Perry et Orlando Bloom qui, s’ils n’ont pas pu marcher jusqu’à l’autel en 2020, ont eu l’immense bonheur d’accueillir la petite Daisy Dove en août dernier.