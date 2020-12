Les époux Josh Brolin et Kathryn Boyd — Hubert Boesl/picture-alliance/Cover Images

29 décembre 2020

Josh Brolin est papa

Carnet rose pour Josh Brolin et sa femme, Kathryn Boyd, qui sont les heureux parents d’une petite Chapel Grace Brolin, née à 18h20 le vendredi 25 décembre ! Un beau cadeau de Noël pour le couple, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, postant une photo du nouveau-né.

« Partout où nous sommes allés, le seul endroit où Kathryn et moi avons toujours trouvé un grand réconfort était les chapelles. Les chapelles ont toujours été des sanctuaires où nous nous sentions libres de rendre grâce. La grâce des chapelles est, pour nous, une manifestation de ce sentiment céleste qui a toujours été ressenti lorsque nous nous promenions et nous agenouillions », a écrit la star d’Avengers pour expliquer le choix du prénom de son dernier-né.

Le couple a déjà une fille, Westlyn Reign, née en 2018. Le comédien est par ailleurs père d’Eden et Trevor, nés de son premier mariage avec Alice Adair.

Emma Roberts est maman

Christina Aguilera a passé Noël avec son amoureux

Christina Aguilera a partagé des photos de son Noël avec son chéri, Matthew Rutler. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple semble avoir passé un très bon moment. D’habitude plutôt discrète sur sa vie privée, la chanteuse s’est laissée aller à un peu de transparence, partageant photos et vidéos d’elle et de son compagnon profitant de leur piscine, ou recouvrant leur jardin de fausse neige.

« C’est comme ça qu’on a de la neige à Los Angeles », peut-on l’entendre dire face caméra.

Il faut ce qu’il faut pour un Noël blanc !