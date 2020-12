La star de Tiger King, Joe Exotic — PictureLux / Starface

22 décembre 2020

Joe Exotic poursuit le département de Justice américain pour être gracié

Joe Exotic n’en démord pas : il veut obtenir la grâce présidentielle, alors que Donald Trump vit ses derniers jours de président. Le protagoniste de Tiger King, condamné à vingt-deux ans de réclusion pour avoir voulu embaucher un tueur à gages afin de se débarrasser de sa rivale Carole Baskin, a poursuivi le département de Justice américain afin d’obtenir un acte de clémence de la part du président sortant.

« Joe Exotic veut que le bureau des pardons américain fasse son devoir ministériel et soumette une recommandation au président des Etats-Unis vis-à-vis de sa demande de grâce, afin que le président puisse décider s’il souhaite ou non l’accorder », peut-on lire dans sa plainte relayée par Deadline.

