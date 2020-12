L'acteur George Clooney — Zuma / Starface

George Clooney sait comment faire en sorte que ses jumeaux filent droit pendant les fêtes ! Comme il l’a dévoilé à Stephen Colbert dans son Late Show, le comédien affirme communiquer avec le Père Noël !

« A trois ans, il faut discipliner les enfants, en règle générale. Donc j’ai trouvé un moyen de les faire bien se comporter pendant les fêtes. Quand ils se réveillent le matin, car ils dorment dans la même chambre, ils commencent à se chamailler. Je me mets à côté de la porte, et je crie "Salut, Père Noël", et ils entendent que le Père Noël dire "Ho Ho Ho" », a-t-il dévoilé, offrant aux spectateurs sa meilleure imitation du Père Noël.

Bien se comporter

Bien entendu, le jeu ne s’arrête pas là : George Clooney demande ensuite au Père Noël ce qu’il fait là, puis, l’imitant, répond qu’il s’assure que ses enfants se comportent bien.

Et, bien entendu, les jumeaux tombent à chaque fois dans le (mignon) panneau ! « Bien sûr, Père Noël, bien sûr », s’exclament-ils immanquablement.

Une astuce semble-t-il efficace !