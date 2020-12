Les époux Offset et Cardi B — Avalon / Starface

16 décembre 2020

Lana Del Rey serait fiancée

Lana Del Rey va-t-elle épouser Clayton Johnson, son compagnon ? C’est en tout cas ce que l’on pourrait croire, au vu de la fabuleuse bague en diamant qu’arborait la musicienne à son annulaire gauche lors de son passage au Tonight Show With Jimmy Fallon !

En outre, des sources proches de la star ont affirmé à People que le couple prévoyait de se dire « oui ». Cependant, Lana Del Rey et Clayton Johnson ne risquent pas de confirmer la nouvelle de sitôt : ils n’ont même pas encore officialisé leur couple !

Dionne Warwick, Chance The Rapper et The Weeknd préparent un single pour la bonne cause

Dionne Warwick s’est entourée de la fine fleur de la jeune garde musicale pour enregistrer un single qui bénéficiera à Hunger Not Impossible. Il s’agit d’une œuvre de charité aidant les familles américaines les plus démunies à recevoir des repas de la part de restaurants locaux. La musicienne s’est en effet adjoint les services de Chance The Rapper et The Weeknd, qu’elle avait taquinés sur Twitter récemment.

I’m still on a mission to end foolishness by 2021. It looks like @theweeknd and @chancetherapper are joining me. Who’s next?



(I edited this video myself 😊) pic.twitter.com/k3KUOdfkMb — Dionne Warwick (@dionnewarwick) December 14, 2020

Les stars avaient échangé des plaisanteries sur les réseaux sociaux, Dionne Warwick se demandant pourquoi il précisait dans son nom être « le » rappeur, avant de questionner The Weeknd dont le nom « n’est même pas écrit correctement ». Des échanges amicaux et amusants, qui auront donc débouché sur une collaboration pour faire le bien !