La comédienne Caroline Cellier est morte à l'âge de 75 ans

L'actrice Caroline Cellier, ici au festival de l'Alpe d'Huez en 2010, est décédée le 16 décembre 2020 à l'âge de 75 ans — LORENVU/SIPA

La triste nouvelle est venue mercredi de son fils Nicolas Poiret sur Instagram. La comédienne Caroline Cellier est décédée à l’âge de 75 ans de suites d'une longue maladie. Epouse de Jean Poiret, elle s’était illustrée à la fois au théâtre, à la télévision et au cinéma, devant la caméra de cinéastes comme Claude Lelouch, Claude Chabrol, Edouard Molinaro ou Françoise Sagan.

Un second rôle très populaire au cinéma

«Aujourd’hui, on se quitte pour quelques minutes, écrit son fils. Mais tu auras été et tu resteras éternellement ma force, mes fous rires, mes angoisses, ma dérision, mes coups de sang, ma chevalière des injustices, ma détectrice d’hypocrisie, ma lune, ma Moune, ma mère, ma bataille. »

Second rôle populaire au cinéma, au théâtre et à la télévision avec une centaine de films, de pièces et de séries depuis le début des années 1960, Caroline Cellier, aussi à l'aise dans le drame que la comédie, a été dirigée par Claude Lelouch dans La vie, l'amour, la mort, Claude Chabrol dans Que la bête meure, Edouard Molinaro dans Les Aveux les plus doux et L'Emmerdeur, ou Henri Verneuil dans Mille milliards de dollars.

En 1992, son époux Jean Poiret l'avait enrôlée dans Le Zèbre. Unis depuis 1965, Caroline Cellier et Jean Poiret s'étaient mariés en 1992. Ils ont eu un fils, Nicolas Poiret, scénariste et dramaturge. Caroline Cellier avait reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour L’Année des méduses en 1985, et avait été vue ces dernières années dans les comédies Didier d’Alain Chabat et Jean-Philippe de Laurent Tuel.