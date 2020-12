9 décembre 2020

Non, ce n’est pas une blague ou une information parodique : après avoir guéri du Covid-19, le chanteur Trey Songz n’a pas trouvé de meilleure manière de célébrer qu’assister à une fête avec 500 personnes. D’après People, qui publie plusieurs photos de l’événement baptisé « Champagne Saturdays », personne ne pratiquait la distanciation sociale, les masques étaient peu présents et des verres auraient été échangés entre les invités.

La fête, qui a eu lieu dans l’Ohio samedi dernier, dans une boîte de nuit, fait déjà l’objet d’une enquête du bureau du procureur et l’établissement, situé à Columbus, a été fermé temporairement en attendant l’issue de la procédure.

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la famille Teigen-Legend. Chrissy Teigen a en effet annoncé sur Twitter que Peanut Butter, le hamster de la maison, était décédé. Mais après avoir été dévastée par sa fausse couche fin septembre, le mannequin semble bien décidé à prendre ce triste événement avec légèreté, et a annoncé qu’un nouveau hamster avait rejoint leur foyer. Son nom ? Peanut Butter lui aussi…

