7 décembre 2020

Camila Cabello et Shawn Mendes ont sorti un duo pour Noël

Camila Cabello et Shawn Mendes ont fait une jolie surprise à leurs fans en sortant un duo ce week-end. Saison des fêtes oblige, il s’agit d’une reprise de The Christmas Song.

« Cette année a été tellement folle avec tant de défis. Cette saison des fêtes, il est plus important que jamais de donner de l’amour et de la gentillesse à tout le monde ! Shawn et moi voulions vous envoyer tout notre amour, à vous, humains incroyables, alors nous avons créé quelque chose de spécial pour vous, notre interprétation de #TheChristmasSong », a dévoilé la chanteuse sur Instagram.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, elle a annoncé que tous les bénéfices des téléchargements seront reversés à des associations qui aident ceux dans le besoin, et qu’elle et son petit ami allaient faire don de 100.000 dollars à Feeding America, une banque alimentaire.

Kristen Stewart a contracté le coronavirus sur le tournage de « Happiest Season »

Robert Downey Jr. et Don Cheadle rendent hommage à Chadwick Boseman

Chadwick Boseman est toujours très présent dans l’esprit de ceux qui ont eu la chance de jouer avec lui. A l’occasion des MTV Movie and TV Awards, deux de ses collègues du Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr. et Don Cheadle, lui ont rendu hommage.

« A la première seconde où on le voyait à l’écran, ou si on avait l’opportunité de le rencontrer en personne, on se rendait compte de son énergie et de son intensité indéniable », a déclaré Robert Downey Jr. « Avec chacun de ses rôles, il a créé de nouvelles légions de fans. La façon dont il a vécu sa vie unissait les gens vers un but plus large, et ce sera sa légende », a ajouté Don Cheadle, comme le relaye People.

Chadwick Boseman est décédé d’un cancer du côlon au mois d’août.