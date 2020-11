L'acteur Orlando Bloom — Zuma / Starface

12 novembre 2020

Usher partage la première photo de sa fille

Usher dévoilé à ses abonnés Instagram la première photo de sa fille. Sovereign est née le 24 septembre dernier avec un peu d’avance, et l’interprète de My Boo a accompagné le cliché d’un tendre message.

« Joyeux 11 novembre Sovereign. Aujourd’hui est le jour où je pensais que tu arriverais, mais tu avais d’autres plans. "La vie arrive quand on fait d’autres plans". Est-ce que le présent est un cadeau, ou est-ce que le cadeau est le jour présent ? Vivez chaque moment. J’adore ce que nous avons », a-t-il écrit.

Les filles de Demi Moore lui souhaitent un joyeux anniversaire

Les filles de Demi Moore lui ont toutes souhaité un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux, postant d’hilarants ou tendres clichés de leur mère. Rummer Willis a ainsi partagé huit photos anciennes avec sa maman. « Joyeux anniversaire, je suis si reconnaissante de pouvoir vivre cette vie avec toi. Tu es la plus dingue, cool, et marrante de toutes les guerrières scorpion que je connaisse. Je t’aime à l’infini », a-t-elle écrit en légende.

Scott Larue Willis, quant à elle, n’a sobrement posté qu’une photo, mais accompagnée d’un long message dans lequel elle dévoile tout son amour pour sa mère. « C’est une mère iconique, une femme iconique, une partenaire iconique, et une p*tain de force de la nature iconique », entame-t-elle. « Et c’est parce que c’est un véritable être humain, courageux et vulnérable, toujours sur le chemin de l’évolution », ajoute-t-elle.

Tallulah Willis, pour sa part, a opté pour montrer le côté drôle de sa maman, postant une photo d’elle vêtue d’une fausse moustache et tenant son chihuahua à la main, entre autres photos de famille, dont une avec Bruce Willis. « Mon explosive mère, ma scorpion favorite célèbre son 58e anniversaire ! Ce miracle humain de particularités sans fin et de force guerrière est mon étoile du nord, pour toujours », écrit-elle.

De belles preuves d’amour !