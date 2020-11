L'acteur Rupert Grint. — WENN

Mieux vaut tard que jamais ! Rupert Grint, l’inoubliable interprète de Ron Weasley, le meilleur ami d’ Harry Potter dans la saga cinématographique adaptée de l’œuvre de J.K Rowling, a fait ses premiers pas ce mardi sur Instagram. L’acteur britannique de 32 ans a dévoilé un tendre cliché où il prend la pose avec sa fille, née en mai dernier, dans ses bras.

Le premier post de Rupert Grint sur Instagram. - Rupert Grint/Instagram

« Hey Instagram, avec seulement 10 ans de retard je suis là. Je suis ici pour vous présenter à tous Wednesday G. Grint. Prenez soin de vous », écrit-il en légende la photo.

En moins de 24 heures, sa publication a atteint des sommets de likes. Plus de 2 millions d’internautes ont aimé cette photo et il compte d’ores et déjà 2,2 millions d’abonnés. S’il n’est pas loin de Daniel Radcliffe, qui jouait le jeune sorcier, qui totalise 3,4 millions d’abonnés, il lui faudra encore un peu de patience pour atteindre les 60 millions d’abonnés d’Emma Watson, l’interprète d’Hermione Granger dans la franchise.