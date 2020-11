Lady Gaga, Joe Biden et Lizzo — ADMEDIA/Paul Sancya/AP/Keith Mayhew/LandmarkMedia/Newscom/SIPA

Après la victoire de Joe Biden, les célébrités ont tenu à témoigner de leur joie sur les réseaux sociaux.

De Lady Gaga à LeBron James, en passant par Spike Lee, coup d’œil sur les messages envoyés par les stars américaines.

L’annonce est tombée à 11h24 du matin aux Etats-Unis et a fait le tour du monde en quelques minutes seulement. Joe Biden a remporté ce samedi les 270 électeurs requis pour devenir président, d’après différents médias américains. Si la liesse populaire s’est emparée de plusieurs villes outre-Atlantique pour célébrer la victoire démocrate, les stars ont quant à elle saisi leur téléphone pour exprimer leur joie.

La chanteuse Lizzo a directement envoyé un message politique, clamant qu’il était temps de tenir les dirigeants actuels pour responsables. « Il est temps qu’ils écoutent. Et il est temps pour un véritable changement dans nos politiques et nos pratiques », a-t-elle écrit sur Instagram.

Une photo de Lady Gaga et Joe Biden

C’est le réseau social qu’a également choisi Lady Gaga, partageant une photo dans laquelle elle serre le nouveau président-élu dans ses bras. « Vous venez de donner au monde l’une des plus grandes preuves de gentillesse et de courage que l’humanité n’ait jamais vue », a-t-elle partagé. Shakira, quant à elle, a célébré avec ses enfants « cette nouvelle phrase d’unité et de guérison qui commence maintenant », a-t-elle indiqué sur Twitter.

La victoire de toutes les femmes

Reese Witherspoon, elle, a pris la parole pour féliciter Kamala Harris, première femme vice-présidente des Etats-Unis. « Prenons un moment pour reconnaître le chemin parcouru par les femmes dans ce pays. Penser à toutes celles qui ont brisé le plafond de verre et tracé le chemin pour qu’enfin une femme soit vice-présidente m’émeut tellement », a témoigné l’actrice de Big Little Lies et Little Fires Everywhere.

Sarah Michelle Gellar, star de Buffy contre les vampires, a également tenu à rendre un hommage appuyé aux femmes. « En tant que maman d’une petite fille, je n’oublierai jamais le moment où nous avons regardé ensemble l’élection de la première femme vice-président. Et, en tant que maman d’un petit garçon, de lui montrer que les hommes et les femmes sont des partenaires et qu’ils peuvent accomplir n’importe quoi quand ils s’associent avec respect. »

Spike Lee, lui, n’a pas laissé éclater sa joie sur les réseaux sociaux mais dans les rues de Brooklyn. Entouré de dizaines de personnes masquées, le réalisateur a fait péter la bouteille de champagne dans les règles de l’art.

Spike Lee poppin bottles in Brooklyn is the biggest NY vibe since Biggie died. pic.twitter.com/nj0zLUlDMj — Grande Capo (@VoLinxx) November 7, 2020

La joie autour de la défaite de Trump

D’autres célébrités, en plus de fêter la victoire de Joe Biden et Kamala Harris, ont également décidé de glisser un petit tacle à Donald Trump. Le basketteur Lebron James s’est fendu d’un photomontage des plus moqueurs, reprenant le cliché du « block » qu’il avait lui-même réalisé sur le joueur Andre Iguodala en 2016. Avec une belle maîtrise évidente de Photoshop, le sportif a remplacé son visage par celui de Joe Biden, et celui de son adversaire par la tête de Donald Trump.

Jordan Peele, réalisateur du film Get Out, s’est contenté des trois mots « Vous êtes viré », phrase que l’actuel président des Etats-Unis clamait avec délectation dans son émission de téléréalité The Apprentice. Un autre réalisateur, Michael Moore, s’est quant à lui félicité de la défaite de Donald Trump. « Maintenant, nous devons vaincre ce qui nous a donné Trump », avertit-il toutefois.

Dernière célébrité, mais pas des moindres, Kim Kardashian a fait dans la simplicité avec le partage d’une photo du tandem Joe Biden et Kamala Harris, commentée avec trois emojis en forme de cœur. Si sa réaction suscite l’étonnement, c’est notamment parce que son rappeur de mari, Kanye West, s’était lui aussi présenté à l'élection présidentielle. On attend désormais sa réaction.