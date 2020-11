Michel Drucker le 18 décembre 2017 à Paris — JP PARIENTE/SIPA

Opéré du cœur en septembre, Michel Drucker est toujours en convalescence. Une convalescence plus longue que prévu et qui a forcé l’animateur a annulé sa rentrée et les premiers tournages prévus début octobre. Les téléspectateurs et téléspectatrices devront attendre 2021 avant de revoir Michel à l’écran, mais qu’ils ne s’inquiètent pas. En effet, des rumeurs ont couru récemment sur son état de santé, et ont poussé l’animateur à sortir de son silence, à travers un échange de SMS avec Télé Loisirs : « Je vais de mieux en mieux, après une lourde opération à cœur ouvert ».

Michel Drucker évoque même déjà son retour, « dans quelques mois, avec un cœur tout neuf… et en pleine forme ». Sa productrice Françoise Coquet table sur le mois de février 2021, car « la chaîne nous a demandé de remonter des émissions jusqu’en janvier ».