4 novembre

L’opération de Maradona s’est bien déroulée

Maradona, la légende mondiale du football, a dû subir une opération du crâne après la découverte d’un hématome sous-dural. L’intervention, en urgence, s’est bien passée. « J’ai pu évacuer l’hématome avec succès et Diego a très bien supporté l’opération », a confirmé le neurochirurgien Leopoldo Luque qui a pris en charge le célèbre patient, comme le relaye People.

« Diego est sous contrôle. Il a un petit drain (pour évacuer les fluides), que nous enlèverons demain. La durée de son hospitalisation dépendra de l’évolution de sa récupération, mais le début se passe très bien. La façon dont il a réagi après l’intervention est prometteuse », a-t-il ajouté aux journalistes qui l’attendaient à l’extérieur de la clinique El Pibe de Oro, à La Plata.

Cardi B s’est levée tôt pour aller voter

Miley Cyrus publie les meilleurs costumes d’Halloween de ses fans

Miley Cyrus a apprécié le « Miley – Ween 2020 », le concours de déguisements auquel se sont livrées ses fans du monde entier à l’occasion d’Halloween. La chanteuse a pris comme un compliment le fait de devenir un personnage effrayant le temps d’une soirée et a publié sur son compte Instagram les plus réussies de ces parodies. A dire vrai, il semble que cela répondait à un rêve secret !

« Quand je crée un look, je me demande tout le temps si quelqu’un en voudrait pour Halloween. Et cela me fait sacrément fondre de savoir que tant d’entre vous ont été MS MC cette année. Je vous aime ! », a-t-elle écrit en légende du montage vidéo avec plusieurs de ses fans.