Vous avez peut-être vu sa tête passer sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Le comédien Djédjé Apali, d’origine ivoirienne et guadeloupéenne et connu pour les films Le Gang des Antillais et Jeune et Jolie, a disparu de façon inquiétante depuis un an. Si sa disparition fait aujourd’hui l’actualité, c’est qu’après l’ouverture d’une enquête en juillet dernier, la police de Reims, où il résidait, a lancé un appel à témoins dans la presse régionale et sur les réseaux sociaux, comme le rapporte La 1ère.

[#AppelATémoin] Le commissariat de Police de #Reims compte sur vos retweets. Merci à tous

Une sœur mobilisée pour faire avancer l’enquête

Sa sœur Joëlle Apali pense « qu’il est arrivé quelque chose, quelque chose de grave », et se bat pour faire avancer l’enquête. Car elle se rend compte pendant l’été que les choses n’avancent pas et que le temps passe. Elle écrit au préfet et tout s’accélère. Des interrogatoires, la fouille de son appartement, la vérification de son portable. « En une journée, la police a réussi à savoir que le portable de mon frère n’était plus actif depuis octobre 2019, qu’il ne bornait plus », commente Joëlle Apali.

« Nous avons travaillé sur ses comptes bancaires, sur l’usage éventuel de sa carte bleue. Pour l’heure, nous n’avons aucun élément. C’est pour cela que nous avons lancé un appel à témoin », indique de son côté procureur de la République de Reims, toujours sur le site de La 1ère. Des témoignages apportent d’autres informations, comme une attachée qui l’a croisé à Paris une valise à la main et en partance pour Reims, mais aucune certitude. Sa sœur reste mobilisée : « On veut savoir, autant que possible, un maximum de choses ».