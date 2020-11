Le rappeur Kanye West — Capital Pictures /Starface

Si le résultat de l’élection présidentielle américaine n’est pas encore connu, une information est claire : Kanye West ne sera pas président. En tout cas pas en 2020. Le rappeur, présent sur le scrutin dans 12 Etats seulement, n’aurait, selon les premières estimations, pas réussi à atteindre les 0,5 % des votes, plafonnant à 0,4 % dans le Vermont, l’Utah, ou l’Oklahoma, comme le relaye Variety.

A environ minuit, Kanye West a tweeté un message qui ne laisse aucun doute sur son état d’esprit : « BON ALORS KANYE 2024 ». L’artiste a depuis effacé son post et l’a remplacé par un plus sobre « Kanye 2024 », dans lequel on peut voir son visage, de profil, devant une carte des Etats-Unis.

Pour plus tard

Kanye West avait anticipé cette défaite et avait déjà laissé entendre qu’il comptait de toute façon se représenter en 2024. Alors qu’il s’est lancé très tard dans la course cette année (en juillet), et que sa candidature a été mise à mal par une période de plusieurs mois où il semblait psychologiquement instable, on peut imaginer qu’il s’y prendra un peu à l’avance dans quatre ans.

Plus tôt dans la journée, l’interprète de I Am A God avait posté plusieurs messages dans lesquels il révélait avoir voté, mais aussi et surtout, qu’il s’agissait de la première fois qu’il se rendait dans un bureau de vote.