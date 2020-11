DECES Il était l’acolyte de Louis de Funès dans « Rabbi Jacob » et la voix française d’acteurs américains comme Robert Redford, Tommy Lee Jones ou Harrison Ford

Claude Giraud, aux côtés de Louis de Funès dans «Les aventures de Rabbi Jacob» — NANA PRODUCTIONS/SIPA

Robert Redford, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Harrison Ford, Mel Gibson, Liam Neeson ou Roger Moore, il avait prêté sa voix aux plus grands acteurs. Il s’était lui-même fait connaître sur le grand écran dans des films comme la saga Angélique et bien sûr Les Aventures de Rabbi Jacob. Le comédien Claude Giraud est décédé mardi à l’âge de 84 ans, comme le rapporte le journal La Montagne.

D’Angélique à Rabbi Jacob

Né à Chamalières, en Auvergne, en 1936, Claude Giraud a d’abord été comédien de théâtre, sa première passion, et même membre de la Comédie-Française. Au cinéma, après des débuts chez Marcel Carné dans Les Tricheurs, il tourne avec Roger Vadim (La Ronde), mais c’est surtout son rôle de Philippe de Plessis-Bellières, amant d’Angélique, marquise des Anges qui le fait connaître du grand public. La consécration, et son rôle le plus connu encore aujourd’hui, vient avec le personnage de Mohamed Larbi Slimane dans Rabbi Jacob, aux côtés de Louis De Funès.

En revance, il est bon de rappeler que Claude Giraud était également doubleur, et la voix française de Robert Redford et Tommy Lee Jones dans vingtaine de films, Alan Rickman et donc Servus Rogue dans la saga Harry Potter, Liam Neeson dans La Liste de Schindler, Patrick Stewart dans des films Star Trek ou encore Harrison Ford dans le premier Indiana Jones.