3 novembre 2011

Les musiciens de Green Day ont fait un geste fort en direction des électeurs américains qui font la queue pour élire leur prochain président, ce 3 novembre. Le groupe, originaire d’Oakland, a associé son entreprise Oakland Cofffee Works à World Central Kitchen pour servir du café à ceux qui attendent pour pouvoir exprimer leur pouvoir démocratique.

☕☕ @OaklandCoffee is getting alllll the caffeine out to people who are working or waiting at the polls around Oakland!! Couldn't do it without @WCKitchen + #ChefsForThePolls 👊🏼 GO #VOTE pic.twitter.com/E15Lrqi4vX

« On doit tous se serrer les coudes. Vous savez à quel point votre vote est important. Nous voulons que ce soit plus facile pour tout le monde, donc nous faisons don de 10.000 tasses de café à ceux qui attendent à Oakland », a déclaré le bassiste Mike Dirnt, cofondateur d’Oakland Coffee Works, dans une vidéo publiée sur Twitter.

