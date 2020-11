La top-modèle Heidi Klum — AdMedia/Starface

2 novembre 2011

Le prince William a eu la Covid-19

Le prince William a été testé positif à la Covid-19 plus tôt dans l’année, en avril, selon des sources de la BBC. Selon la chaîne britannique, qui cite le tabloïd The Sun, le prince, père de trois enfants, aurait évité de dévoiler son diagnostic afin de ne pas inquiéter la nation, qui faisait déjà face à une période difficile. Selon la publication, le prince William aurait été entendu dans les couloirs du palace de Kensington expliquant qu’il « y a des choses importantes qui se passent et je ne veux pas inquiéter les gens ».

Par la suite, le frère du prince Harry s’est isolé dans le Norfolk, et a été traité par des médecins de la couronne. Il est par ailleurs tombé malade peu après son père, le prince Charles.

Pas de fête d’Halloween, mais un court-métrage d’horreur pour Heidi Klum

Demi Lovato se grime en vampire avec les moyens du bord

Demi Lovato s’est transformée en vampire pour Halloween. Ne pouvant faire appel à des maquilleurs professionnels, la chanteuse a dû improviser, comme on peut le voir sur Instagram, mais le résultat est très réussi ! Du gris dans les cheveux, de l’eye-liner qui coule, du faux sang, un rouge à lèvres sombre, et voilà l’interprète de Sober en vampire plus vrai que nature.

« Je n’ai pas accès à toute une escouade de maquilleurs, comme d’habitude à Halloween… mais ce n’est pas un Halloween habituel », a-t-elle posté en légende de ses photos sur Instagram.