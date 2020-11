Laeticia Hallyday a retrouvé l'amour (encore)

Laetitia Hallyday le 21 octobre 2020 à PAris — GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

On se faisait du mouron. Et par les temps qui courent, c’est pas bon. Mais ouf, Laeticia Hallyday est à nouveau heureuse et amoureuse. La veuve de Johnny Hallyday est en couple avec Jalil Lespert, comme elle l’a confirmé de manière fort subtile sur Instagram. Le réalisateur avait posté une courte vidéo montrant deux allumettes qui s’enflamment. Laeticia Hallyday a commenté de manière on ne peut plus explicite avec des émojis énamourés et le texte : « Love at the first sight », l’amour au premier regard…

Sauf que le coup de cœur n’a pas franchement eu lieu au premier regard mais au téléphone. D’après Paris Match, Jalil Lespert aurait contacté Laeticia Hallyday pour un projet de biopic sur Johnny Hallyday. Et ainsi aurait débutée la romance.

« Couple à trois » ou « pansement » ?

Du coup, l’ombre de Johnny plane franchement sur cette histoire… Laeticia Hallyday en est bien consciente, comme elle l’a expliqué sur TF1 dans l’émission Sept à huit : « La place de Johnny est encore bien présente. Ce n’est pas facile. On est souvent un couple à trois. »

Ce n’est pas la première fois que Laeticia Hallyday se confie sur ses amours post-Taulier. Pendant un peu plus d’un an, elle a été en couple avec Pascal Balland. Une relation qui était « plus un pansement », avait-elle expliqué après coup.

Espérons que son histoire avec Jalil Lespert, avec qui elle est actuellement en Italie où le réalisateur tourne son prochain film, sera plus tenace.