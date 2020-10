Le chanteur Sam Smith — Philippe Farjon/Starface

30 octobre 2020

Sam Smith est très heureux de ses implants capillaires

Sam Smith a brisé le tabou sur les implants capillaires et le musicien ne pourrait pas en être plus heureux ! Après avoir déclaré que sa chevelure (et sa perte subséquente) était un « sujet délicat », l'interprète de Too Good At Goodbyes a dévoilé à Vogue avoir fait des implants, et ne pas en avoir honte. « Je n'en ai jamais parlé avant, donc je vais le faire, car je n'ai rien a caché. C'est beau, non ? », affirme la star en évoquant ses implants, faits il y a deux ans. Dans la vidéo, le musicien dévoile aussi son rituel beauté quotidien, notamment en matière de soin de la peau. Avis aux amateurs !

Karlie Kloss serait enceinte

Jamie Lynn Spears donne des nouvelles de sa sœur Britney

Les fans de Britney Spears s'inquiètent pour elle avec ce nouveau confinement, mais heureusement, la sœur de la chanteuse a donné des nouvelles rassurantes. Interviewée sur le plateau de Good Morning America, la sœur de l'interprète de Toxic a dévoilé que cette dernière essayait de « rester positive », malgré la pandémie et la distanciation sociale. « Elle fait comme nous tous. Elle essaie d'en tirer le meilleur et de rester positive, malgré une période très difficile, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde en ce moment », a-t-elle dévoilé.