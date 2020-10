Le président des Etats-Unis, candidat républicain à la Maison Blanche, Donald Trump — Paul Hennessy/Polaris/Starface

A deux jours du début du scrutin de la présidentielle américaine, et alors que le tout Hollywood penche plutôt du côté de Joe Biden, quelques stars n’ont pas hésité à afficher leur soutien à Donald Trump. C’est le cas d’artistes aussi divers que Kid Rock, qui s’est notamment produit lors d’un meeting de l’actuel locataire de la Maison Blanche en septembre, ou bien même 50 Cent qui voit d’un très mauvais œil les réformes fiscales voulues par Joe Biden. « Je ne veux pas devenir 20 Cent », a-t-il lancé sur Twitter. S’il s’est depuis rétracté sur ce même réseau social, le doute règne parmi ses fans quant à ses réelles intentions de vote.

Notons aussi le soutien de 6ix9ine envers l’actuel locataire de la Maison Blanche, qui a déclaré au New York Times vouloir voter pour lui. « Je ne pense pas que Trump soit un troll. Je pense que Trump est juste sincèrement Trump », a ajouté le rappeur, libéré de prison en avril après sept mois dans un pénitencier fédéral pour ses liens avec un gang de rue violent et assigné depuis à résidence pour purger la fin de sa peine.

Des soutiens indéfectibles

Donald Trump peut également compter sur des soutiens de longue date, comme l’actrice Kirstie Alley qui avait déjà voté pour lui en 2016 et qui entend bien recommencer. « Je vais voter Trump parce que ce n’est PAS un politicien. J’ai voté pour lui il y a quatre ans pour cette raison et je le referai pour cette raison. Il agit vite et il rétablira notre économie rapidement », a écrit sur Twitter la star de Allo Maman, ici bébé, et scientologue convaincue.

Même position du côté du champion de MMA Conor McGregor ou encore de l’acteur Jon Voigt, père d’ Angelina Jolie, qui s’est exprimé dans plusieurs vidéos, allant même jusqu’à qualifier Donald Trump de « plus grand président depuis Abraham Lincoln ».