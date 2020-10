L'acteur Tom Hanks — Andrea Raffin / KIKAPRESS / VISUAL Press Agency

Jeudi 29 octobre 2020

Tom Hanks et Taylor Swift font partie des personnalités les plus influentes de l’élection américaine

Taylor Swift et Tom Hanks ont la voix qui porte ! En effet, selon une étude relayée par le NME, ces deux stars, ainsi que d’autres, telles que Cardi B ou encore Dwayne Johnson, seraient parmi les personnalités les plus influentes sur l'élection américaine du 3 novembre.

Douze pourcent des personnes interrogées ont dévoilé que la prise de position d’une star avait influencé leur choix, un chiffre qui monte à 17 % chez les millenials, et 28 % chez les Afro-américains.

Taylor Swift arrive juste derrière le basketteur LeBron James. Trente-six pourcent des personnes interrogées affirment qu’il les avait aidé à faire leur choix, contre 13 % pour l’interprète de Me ! Tom Hanks, quant à lui, est considéré par 49 % des sondés comme une personne fiable en ce qui concerne le vote.

Billie Eilish et d’autres stars s’engagent pour le planning familial

Billie Eilish s’est engagée aux côtés de Halsey pour défendre le planning familial. Les deux chanteuses ont en effet rejoint la campagne We need every voice, qui réunit de nombreux artistes pour attirer l’attention sur le planning familial, menacé par une éventuelle réélection de Donald Trump.

« Unies, nos voix peuvent changer la direction de ce pays. Voter définit nos vies et a des effets durables. Nous faisons maintenant face à une Cour Suprême qui met notre santé et nos libertés, dont notre droit légal à un avortement sûr et légal, à un risque extrême. Les dégâts déjà infligés à notre pays dureront sur plusieurs générations. Nous ne pouvons pas nous permettre plus d’attaques sur notre liberté – notre droit à contrôler notre corps. Nous avons besoin de votre voix », peut-on lire dans un communiqué publié par l’association.

D’autres personnalités, telles que Nine Inch Nails, Katy Perry ou encore Andre 3000 ont eux aussi rejoint le combat.