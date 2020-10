La top-modèle Gigi Hadid — Face to Face / Starface

29 octobre 2020

Kanye West perd des abonnés sur Twitter et râle

Kanye West est ulcéré : le rappeur a perdu des abonnés sur sa page Twitter. « J’avais 31 millions d’abonnés il y a quatre semaines, et je suis bloqué à 30,9 millions depuis quatre semaines », a-t-il publié sur le réseau social. Un questionnement qui lui a valu plusieurs réponses peu amènes. La vloggueuse Lindsay DeFranco, notamment, lui a rétorqué que « les gens en ont sûrement marre de te voir faire ton éloge en permanence, et de ce que tu fais avec la présidentielle ». « Beaucoup d’entre nous ont perdu leur respect pour toi, Kanye. Qui veut suivre quelqu’un qui veut diluer notre vote ? Ce n’est peut-être pas ce que tu veux faire, mais on le ressent comme ça », a posté un autre.

🤔 I was at 31 million followers 4 weeks ago and now I’ve been held at 30.9 million followers for the last 4 weeks 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/AV51hzh8bn — ye (@kanyewest) October 27, 2020

Il semble que la Maison Blanche ne soit pas pour le rappeur cette année.

Sam Smith a dévoilé au monde qu’iel était non-binaire en septembre 2019, et depuis, iel se sent mieux. Et si le chanteur britannique a une personne à remercier pour cela, c’est Lady Gaga. « Elle m’a donné la permission d’être moi-même », dévoile-t-iel, faisant référence à la musique de la chanteuse, qui a inspiré de nombreuses personnes queer à travers le monde.

« Gaga est probablement la raison pour laquelle j’ai réussi à trouver ma place question genre. J’avais 15 ans quand Fame est sorti et j’étais obsédé par Lady Gaga. Pour moi, elle me donnait la permission d’être moi-même et d’être fier d’être queer », explique la star dans une vidéo d’entretien accordé à Vogue.