28 octobre 2020

Nicole Kidman et sa sœur ont un langage secret

Nicole Kidman et sa sœur Antonia se sont créé leur propre langage, ce qui a fasciné Hugh Grant, qui a joué avec elle dans la série The Undoing.

« Nous sommes allés dîner dans un restaurant londonien qui s'appelle The Ivy avec sa petite amie d'alors Liz Hurley, ma sœur, un grand nombre de personnes et nous avons bien accroché. Ma sœur et moi parlions notre langue secrète et il était comme fasciné parce que ma sœur et moi avons cette langue que nous pouvons parler afin qu'on puisse parler dans une foule et que personne ne puisse nous comprendre. C'est utile, je vous le garantis. C'était vraiment utile quand nous étions, par exemple, à des fêtes et qu'on était avec nos petits amis et tout, on pouvait utiliser notre langue et ils étaient tous là : ''Hein, quoi ?'' C'est un très bon conseil pour toutes les sœurs », explique l'actrice au Wall Street Journal.

Selena Gomez vote pour la première fois et n'en a pas honte

Kanye West répond à Jennifer Aniston qui demande de ne pas voter pour lui

Jennifer Aniston a appelé à ne pas voter pour Kanye West, et, loin de le prendre mal, le rappeur se sent galvanisé par cet appel. Pour lui, cela signifie qu'il a une chance d'être élu président des Etats-Unis.

« Wow, cette interview avec Rogan les a secoués. On y vaaaaaa », a posté le rappeur, dans un tweet depuis supprimé, en référence à son interview avec le YouTubeur Joe Rogan.

« Ce n'est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Soyez responsables », avait pour sa part déclaré Jennifer Aniston sur Instagram.