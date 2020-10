L'actrice Nicole Kidman — Landmark/Starface

27 octobre 2020

Nicole Kidman chante pour le générique de sa nouvelle série, The Undoing

C’est bel et bien Nicole Kidman qui chante dans le générique de The Undoing, sa nouvelle série. Si ce n’était pas prévu à la base, l’actrice s’est finalement laissée convaincre par la réalisatrice Susanne Bier.

« Susanne m'a appelée et m'a dit : “Tu voudrais chanter le générique ?” Et j'ai répondu : “Non, bien sûr que non. Nous sommes confinés, je ne peux pas…” Et puis, elle m'a en quelque sorte convaincue de le faire, a-t-elle raconté à USA Today. Je suis vraiment contente qu'elle m'ait convaincue. Au début, je pensais que je ne serais jamais capable de le faire, ce qui est à peu près la façon dont j'aborde tout ce que je fais (...) et ensuite j'arrive et je me lance. » Nicole Kidman n’en était pas à son coup d’essai puisqu’elle a déjà chanté avec son mari Keith Urban et a même connu le succès avec Something Stupid en duo avec Robbie Williams.

Gal Gadot participe à une campagne contre le mariage forcé

Ariana Grande révèle les titres de son nouvel album

Ariana Grande vient de révéler la liste des titres qui seront présents sur son nouvel album, baptisé Positions. « Je n’ai pas de top 3 ou quoique ce soit, a-t-elle commenté sur Twitter. Tout s’enchaine bien. Ce projet est mon préféré pour beaucoup de raisons et j’ai vraiment hâte qu’il vous appartienne. Merci à tout le monde pour votre amour et votre excitation, ça vaut tout l’or du monde pour moi. »

Le 23 octobre dernier, la chanteuse a profité du soir du dernier débat de la campagne présidentielle américaine pour dévoiler un premier single, titré Positions comme l’album, avec un clip qui la met en scène en présidente des Etats-Unis.