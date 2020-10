L'actrice Judi Dench — Ash Knotek / Snappers / VISUAL Press Agency

26 octobre 2020

Brad Pitt soutient Joe Biden

Alors que les élections présidentielles américaines approchent à grand pas, voilà que Joe Biden, le candidat démocrate opposé à Donald Trump, peut compter sur un nouvel appui. Et pas n’importe lequel : celui du plus beau célibataire de Hollywood, Brad Pitt ! L’acteur a en effet apporté son soutien à l’ancien vice-président de l’administration Obama dans une vidéo de campagne relayée par USA Today.

« L’Amérique est un lieu pour tout le monde. Ceux qui ont choisi ce pays, ceux qui se sont battus pour lui. Certains démocrates, d’autres républicains, et d’autres entre les deux », entame l’acteur de Once Upon a Time… in Hollywood. Selon lui, les Américains ont besoin d’un président « qui va travailler aussi dur pour ceux qui ont voté pour lui que pour ceux qui ne l’ont pas fait. D’un président pour tous les Américains. »

Le scrutin aura lieu le mardi 3 novembre prochain.

Judi Dench a sauvé son poisson rouge en lui faisant du bouche-à-bouche

Emilia Fox a rompu ses fiançailles

Emila Fox n’est plus fiancée à Luc Chaudhary ! L’actrice a confirmé sur sa Story Instagram qu’elle et son désormais ex se sont séparés il y a cinq mois. Si elle a dû faire cette annonce, c’est à cause de rumeurs affirmant qu’elle l’aurait mis à la porte suite à un drame familial. Ce qu’elle dément fermement comme le relaye Metro.

« Les articles de journaux parus concernant la rupture de Luc Chaudhary et moi-même sont à la fois blessants et faux. Je n’ai pas expulsé Luc de chez moi. Luc et ses merveilleux fils ont vécu de façon indépendante dans leur propre maison tout au long de notre relation. Nos deux familles ont eu de l’amour et du respect pour nous et notre relation », a-t-elle posté.