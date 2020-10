Anitta bientôt en duo avec Aya Nakamura ? Elle en parle à Fun Radio — 20 Minutes

Partout où elle va, elle est présentée comme la « Beyoncé brésilienne ». Figure de proue de la musique latino actuelle, Anitta déferle sur le continent américain et tente de s’imposer autour du globe, y compris en France.

Ce jeudi 15 octobre, l’artiste brésilienne sera l’invitée de deux émissions sur Fun Radio. D’abord dans la matinale de Bruno Guillon, puis dans Le Studio, de 16h à 19h. L’occasion d’évoquer notamment un possible rapprochement avec Aya Nakamura, son équivalent français (s’il devait y en avoir un), comme le montre l’extrait en avant-première en tête d’article.

Classée parmi les femmes les plus puissantes du Brésil par le magazine Forbes, Anitta enchaîne les albums et les succès à seulement 27 ans, et a même eu le droit à sa série documentaire sur Netflix. Le compteur de vues de ses clips a dépassé la barre symbolique des cinq milliards de visionnages, aidés par ses nombreux featurings avec des artistes comme J Balvin, Maluma ou encore Cardi B. Ou parce que la chanteuse n’hésite pas à partager sa vie sur son compte Instagram, suivi par 49,5 millions de personnes ?