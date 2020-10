View this post on Instagram

Tellement d'émotion! Ce samedi 26 septembre 2020, c'est un rêve devenu réalité pour moi. A peine un mois et demi après avoir rejoint mes parents et mes soeurs à Wallis, me voilà élue ambassadrice de mon fenua. Merci à tous les wallisiens et futuniens de m'avoir donné cette chance! Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis mon enfance, de mes premiers matches de tennis jusque dans le Pacifique. Ofa mamahi atu ❤️ PS: Tant d'émotion que l'écharpe en est toute retournée 😆 📷 @uvea_photo #misswallisetfutuna2020 #misswallisetfutuna #wallisetfutuna #uveamofutuna #missfrance2021 #missfrance #misspacificislands #mylenehalemai