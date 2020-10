8 octobre 2020

Il ne faut pas s’attaquer à la pizza de Chicago. La série Emily in Paris, diffusée depuis la semaine dernière sur Netflix, l’a appris lorsque Lou Malnati’s Pizzeria, un restaurant spécialisé dans ce type de pizza plus épaisse et extrêmement riche en mozzarella, s’est attaqué au programme pour avoir décrit la légendaire pizza de Chicago comme une « quiche faite de ciment ». « Oh non, tu as dû aller chez Lou Malnati », dit Lily Collins, l’interprète d’Emily, dans la série.

Une critique qui, dans le contexte de la pandémie, est mal venue. « Nous servons la pizza de Chicago préférée des habitants de la ville depuis 1971. Quand les auteurs d’Emily in Paris décident de s’attaquer à notre pizza pour faire rire, ça nous semble sans cœur et pas du tout drôle, en pleine crise du Covid-19 », a déclaré la pizzeria dans un communiqué.

Ça n’étonnera personne, mais Taylor Swift l’a officialisé : elle votera pour Joe Biden et Kamala Harris lors des prochaines élections présidentielles. La superstar de la pop a expliqué au magazine V pourquoi elle a fait ce choix.

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘



📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr