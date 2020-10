5 octobre 2020

Drake a abordé sa relation avec SZA dans Mr Right Now, son duo avec 21 Savage, rappant « Je sortais avec SZA en 2008/Si ça te va, bébé, elle peut toujours jouer ». Des affirmations auxquelles a répondu la chanteuse, qui a corrigé une « licence poétique » du musicien.

So It was actually 2009 lol 🙃.. in this case a year of poetic rap license mattered 🥴lol I think he jus innocently rhymed 08 w wait . Anybody who really knows me and was around during this time can confirm.. it’s all love all peace 🤝💎💫 .