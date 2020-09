La chanteuse Demi Lovato — AdMedia/Starface

30 septembre 2020

L’ex de Demi Lovato demande aux trolls d’arrêter de le harceler

Max Ehrich, l'ex de Demi Lovato, est à bout. Alors que sa rupture d’avec la chanteuse est confirmée, il doit souffrir du harcèlement des trolls et fans de cette dernière. « Un chapitre s’est finalement clos ce matin. Et maintenant, je tourne la page. Je me recentre sur le bien-être, l’amour, Dieu, ma famille, mes amis et mon art. Je veux seulement de bonnes pensées. Si vous allez prêcher la lutte contre l’intimidation, pourquoi permettriez-vous à quelqu’un que vous aimez d’être intimidé par vos fans ? Pourquoi…. ? Parce qu’il a dit la vérité ? », avait-il posté hier dans ses Stories Instagram, relayée par E! Online, avant de demander aux fans de le laisser tranquille, lui et sa mère.

« Arrêtez de harceler ma mère avec des SMS toute la nuit. Arrêtez de me harceler. Laissez-nous tranquilles », a-t-il supplié.

Iggy Pop, ASAP Rocky, et Tyler The Creator s’éclatent pour Gucci

Pour la nouvelle publicité de sa ligne Tailoring, Gucci a vu les choses en grand. La marque a en effet embauché la légende du rock Iggy Pop, et les célèbres rappeurs ASAP Rocky et Tyler The Creator. Les trois artistes se mettent en scène sur du Cerrone, le tout filmé par Harmony Korine. Excusez du peu ! On y retrouve l’ancien chanteur des Stooges en tenue léopard et lunettes que n’aurait pas renié Elton John, mais aussi en blazer de marin, tandis que Tyler The Creator arbore un look preppy du meilleur effet.

Et comme si cela ne suffisait pas, les trois musiciens sont rejoints par Biggy Pop, le cacatoès de compagnie de l’interprète d’I Wanna Be Your Dog.

L’ex-mari de Naya Rivera dément être en couple avec la sœur de l’actrice

Ryan Dorsey l’assure : il n’est pas en couple avec la sœur de Naya Rivera, son ex-femme, décédée tragiquement cet été. En effet, des rumeurs se sont répandues lorsque des articles ont annoncé que Nickayla Rivera avait emménagé avec l’acteur, afin de l’aider à élever son fils Josey. Dans une longue vidéo explicative publiée sur Instagram, le père de l’enfant s’en prend ainsi aux gens qui « spéculent » sur sa famille tout en ne « sachant rien » sur eux.

« C’est triste que dans ce monde dans lequel nous vivons, des gens ont été élevés dans l’idée qu’il est normal de propager de la haine, en général, et surtout lorsqu’ils font des spéculations sur une famille qui doit gérer une tragédie qui, je l’espère, est inimaginable et que vous et vos proches n’y soyez jamais confrontés », a-t-il dévoilé.