Le Boss, Bruce Springsteen — Mauro Fagiani / KIKAPRESS / VISUAL Press Agency

24 septembre 2020

Bruce Springsteen compte faire la fête après la pandémie

Bruce Springsteen attend avec impatience la fin de la pandémie, et l’interprète de Born In The USA sait déjà ce qu’il fera lorsque tout ceci sera fini : la fête. Interrogé par AARP, et cité par People, le chanteur a dévoilé qu’il comptait organiser la plus grande fête jamais vue.

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que quand ce sera fini, j’organiserai la fête la plus dingue jamais vue. Et vous, mes amis, êtes tous invités », a-t-il lancé.

On prend bonne note de cette invitation !

Jessica Szohr, de Gossip Girl, est enceinte

Jessica Szohr ne pourrait être plus heureuse ! L’actrice de Gossip Girl est enceinte de son premier enfant avec le joueur de hockey sur glace, Brad Richardson. L’actrice a publié sur Instagram un cliché d’elle, le ventre très arrondi, en présence de son amoureux.

« Remplis de joie », a-t-elle légendé le cliché.

La star est en couple avec le hockeyeur depuis 2019. Il s’agira de son premier enfant. Brad Richardson, lui, est déjà papa d’une fille. On souhaite à toute cette petite famille tout le bonheur du monde !

Gwyneth Paltrow médite tous les matins avec son mari

Pour rester connectée avec son mari, Brad Falchuk, Gwyneth Paltrow médite tous les matins avec lui. « Tous les matins, je médite. Je me suis remise à ma routine matinale de méditation, pendant vingt minutes, au réveil. Mon mari a débuté la méditation transcendantale, donc on le fait ensemble, ce qui est très sympathique », explique-t-elle à People.

Il est à noter que la méditation transcendantale est considérée en France et dans de nombreux pays comme étant une dérive sectaire.